Минометчики ВС России уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска

Минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота из группировки войск «Юг» уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном фланге Артемовска. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили позиции и скопление украинской пехоты. Координаты передали минометной батарее, расчеты которой нанесли удар по обнаруженным позициям и уничтожили их.

«Наши цели, в основном, это пехота, блиндажи, легко бронированные цели и огневые позиции», — рассказал боец Вооруженных сил (ВС) России, заряжающий минометного расчета с позывным Шлямбур.

Ранее украинский боец сообщил, что многие новобранцы ВСУ страдают от отдышки и боятся звуков выстрелов. «Некоторые из них не способны даже стрелять, потому что боятся звука выстрела. Другие слишком много пили в прежней жизни», — заявил он.