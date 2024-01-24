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14:08, 24 января 2024Россия

Сбитый под Белгородом Ил-76 занимался перевозкой пленных

Ura.ru: сбитый под Белгородом Ил-76 в прошлом перевозил украинских пленных

Фото: Reuters

Военно-транспортный самолет Ил-76, который был сбит под Белгородом, в прошлом уже перевозил украинских пленных. Об этом рассказал Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что на Украине знали об этом воздушном судне.

«Данный самолет уже перевозил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся в российский плен», — заявил он.

По его мнению, несмотря на это обстоятельство, украинская сторона приняла решение сбить Ил-76.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о произошедшей авиакатастрофе. Он заверил, что власти будут разбираться с информацией о падении самолета с пленными.

24 января Минобороны подтвердило крушение военного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. В ведомстве разъяснили, что на борту воздушного судна находились 65 пленных украинских военных, спасти никого из них не удалось.

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      Анна Щербакова
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