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22:00, 24 января 2024Мир

Швейцария предложила России свое посредничество

Лавров: глава МИД Швейцарии Кассис предложил России свое посредничество

Фото: Aboodi Vesakaran / Unsplash

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его швейцарский коллега Иньяцио Кассис на встрече в ООН предложил Москве свое посредничество. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, он ответил главе МИД Швейцарии, что посредник должен быть нейтральным. «Швейцария ранее славилась не только военными нейтралитетом, но и нейтралитетом в более широком смысле, что позволяло ей успешно принимать различные переговорные процессы», — отметил он.

Лавров также в ходе разговора с министром отметил, что у Швейцарии есть стратегия национальной безопасности, которая согласована с 2024 по 2027 (или 2028) годы. «В ней записано, что Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не c Россией, а против России», — сказала глава МИД России.

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Москва больше не рассматривает Швейцарию как нейтрального посредника в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Кассис отказался отвечать на вопрос, стоит ли Украине отменить запрет на проведение переговоров с Россией. При этом министр признал, что для достижения мира необходим диалог между сторонами конфликта.

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      Марина Совина
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