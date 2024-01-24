В Windows 11 появились новые «Ножницы»

Windows Central: в приложении «Ножницы» для Windows появился редактор

Инженеры компании Microsoft обновили приложение «Ножницы», добавив функции редактирования изображений. Об этом сообщает издание Windows Central.

На нововведение обратил внимание энтузиаст из X под ником PhantomOfEarth. По его словам, обновленная утилита, предназначенная для создания скриншотов, появилась в версии Windows 11 для бета-тестеров. В программу добавили функцию, которая позволяет редактировать получившиеся изображения.

Теперь пользователь может выделить объект на экране, сделать скриншот, а затем добавить на картинку различные геометрические объекты — круги, квадраты, треугольники — и стрелки. По словам журналистов, таким образом «Ножницы» позволят создавать более информативные и полезные изображения. Ранее для редактирования картинок пользователь должен был открыть получившийся файл в другой программе.

PhantomOFEarth отметил, что новая опция скрыта даже от бета-тестеров, однако он получил к ней доступ с помощью манипуляций с кодом. Ожидается, что «Ножницы» с функцией редактирования появятся в одном из будущих обновлений.

«Ножницы» (Snipping Tool) — встроенное в Windows приложения для захвата экрана и создания скриншотов. Утилита впервые появилась в Windows Vista в 2006 году.

Ранее инсайдеры рассказали, что в Windows 11 появится поддержка более быстрого протокола передачи данных через USB. Стандарт USB4 2.0 обеспечивает передачу данных с удвоенной скоростью — до 80 гигабит в секунду.