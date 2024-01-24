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21:04, 24 января 2024Мир

США присоединились к крупнейшим со времен холодной войны учениям НАТО

Reuters: США присоединились к крупнейшим со времен холодной войны учениям НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

США присоединились к крупнейшим со времен холодной войны учениям НАТО Steadfast Defender, имитирующим начало третьей мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Как указывает агентство, большой десантный корабль Военно-морских сил США «Ганстон Холл» покинул порт и отправился на место проведения учений, в которых примут участие до 50 кораблей, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, а также до 1100 бронированных машин.

Члены НАТО с 22 января 2024 года проводят крупнейшие в истории учения. В маневрах принимают участие более 40 тысяч военных из стран Североатлантического альянса, а также солдаты из Швеции. Маневры пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтики

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      Глеб Бажуткин
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