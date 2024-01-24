Стало известно о согласовании блокировки мессенджеров в Якутии с Роскомнадзором

Блокировка мессенджеров в Якутии была согласована с Роскомнадзором

Блокировка популярных мессенджеров в Якутии была официально согласована с Роскомнадзором, сообщил заместитель министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха Андрей Суслов, передает его слова Ulus.media.

«В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором», — пояснил он, добавив, что сейчас все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме.

О сбоях в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram российские пользователи сообщили в ночь на среду, 24 января. Жители Якутии пояснили, что мессенджеры перестали работать без подключения к VPN. О причинах сбоя работы официально ничего не было известно.

Помимо Якутии, наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Новосибирской области (32 процента от общего числа), Хабаровском крае (21 процент), в Москве (11 процентов) и в Санкт-Петербурге (8 процентов).

Ранее 24 января российские пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера. После этого россияне массово пожаловались на сбои в работе приложений WhatsApp и Viber.

В общей сложности пользователи оставили более 1600 отчетов о нестабильной работе Viber, а на сбои в работе WhatsApp пожаловались почти 9000 жителей страны.

