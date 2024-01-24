В работе WhatsApp и Viber в России произошел сбой

Пользователи WhatsApp и Viber из России пожаловались на сбои в работе приложений

Российские пользователи WhatsApp и Viber пожаловались на сбои в работе мессенджеров. О неполадках они сообщили на сайте «Сбой.РФ».

Согласно данным портала, наибольшее количество жалоб на работу обоих мессенджеров поступило из Хабаровского и Приморского краев, Новосибирской области и Москвы. В общей сложности пользователи оставили более 1600 отчетов о нестабильной работе Viber. На сбои в работе WhatsApp пожаловались 8899 россиян.

Ранее стало известно о сбое в работе мессенджера Telegram в России. О неполадках заявили жители Новосибирской области, Хабаровского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края и Башкирии.