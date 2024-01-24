Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове произошла серия взрывов

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Укринформ».

«В Харькове была слышна серия взрывов», — пишет украинское издание. Подробности происшествия не приводятся.

Ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепре. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника получили повреждения.

22 января сообщалось, что в городе Днепр раздался взрыв до объявления воздушной тревоги. Кроме того, украинские власти сообщили об угрозе с воздуха в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.