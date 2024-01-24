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23:01, 24 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове произошла серия взрывов
СюжетВзрыв в Днепре

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Укринформ».

«В Харькове была слышна серия взрывов», — пишет украинское издание. Подробности происшествия не приводятся.

Ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепре. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника получили повреждения.

22 января сообщалось, что в городе Днепр раздался взрыв до объявления воздушной тревоги. Кроме того, украинские власти сообщили об угрозе с воздуха в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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      Марина Совина
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