Стало известно о взрыве в украинском городе

«Страна.ua»: в украинском городе Днепр произошел взрыв

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрыва по всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепре. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника получили повреждения.

Кроме того, ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Также удары были нанесены по находящемуся неподалеку селу Новоберислав.