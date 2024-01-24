Стало известно о взрыве в украинском городе
«Страна.ua»: в украинском городе Днепр произошел взрыв
В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрыва по всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепре. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника получили повреждения.
Кроме того, ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Также удары были нанесены по находящемуся неподалеку селу Новоберислав.