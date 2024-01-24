Женщина оставила машину без присмотра и по возвращении неприятно удивилась

Пользовательница TikTok с ником @resolutera оставила машину на некоторое время без присмотра и по возвращении неприятно удивилась. Она обнаружила, что весь салон автомобиля покрылся странными пятнами.

В опубликованном ролике женщина показала, что за время ее отсутствия кресла, двери и руль ее машины покрылись белыми и коричневыми пятнами. «Меня в буквальном смысле трясет. Вы когда-нибудь такое видели? Что эта за хрень?» — спросила она у других пользователей.

Женщина уточнила, что некоторое время не пользовалась автомобилем, но теперь он ей понадобился, чтобы забрать дочь. «Мне отправить теперь машину на свалку?» — поинтересовалась она.

За сутки ее публикация набрала более двух миллионов просмотров. По мнению большинства пользователей, на видео запечатлена плесень. «Такое часто происходит зимой. Я занимаюсь техническим обслуживанием автомобилей. В этом месяце я большую часть времени боролся с плесенью в машинах клиентов. Отдайте ее в автосервис», — посоветовал ей один из них. «Я думаю, срок годности вашего автомобиля истек», — пошутил другой.

Ранее пользователь TikTok опубликовал в соцсети ролик, в котором рассказал, что обнаружил свой автомобиль в неожиданном месте после того, как сдал его в автосервис. По словам мужчины, он случайно увидел машину на парковке ресторана быстрого питания.