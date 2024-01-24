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13:05, 24 января 2024Мир

Трамп рассказал об «очень плохой ночи» своей главной соперницы

Трамп: у Хейли была «очень плохая ночь» после проигрыша на праймериз

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал свою главную соперницу Никки Хейли после ее проигрыша на праймериз в Нью-Гэмпшире. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечает издание, Трамп оказал давление на своего единственного соперника в Республиканской партии, чтобы она приостановила свою предвыборную кампанию. Он заявил, что нельзя позволять кому-то одерживать победу после «очень плохой ночи».

«Она не выиграла. Она проиграла (...) У нее была очень плохая ночь», — рассказал Трамп.

Он высмеял Хейли за то, что она выступила с замечаниями перед сторонниками после объявления победы Трампа, а также назвал ее костюм «маскарадным».

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии поздравила Трампа с победой на первых праймериз в Нью-Гемпшире. По ее словам, бывший американский лидер заслужил победу и она это признает.

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      Дарья Балацкая
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