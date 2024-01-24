Опубликовано видео побега выброшенного проводницей кота Твикса

Опубликовано видео побега кота Твикса, снятое камерой наблюдения в поезде

Опубликовано видео, снятое камерой наблюдения поезда, в котором ехал выброшенный на мороз кот Твикс. Кадры выложило издание Mash.

Согласно результатам расследования, проведенном «Федеральной пассажирской компанией», кот выбрался из переноски 11 января в 12:23, когда поезд остановился в Кирове.

Спустя 12 минут о побеге Твикса узнала проводница. Она попыталась найти его хозяина, но на ее вопросы никто не откликнулся. Человек, который вез кота, в это время смотрел в телефон и ни на что не обращал внимания.

За две минуты до отправления поезда проводница попросила одного из пассажиров выпустить кота из вагона. В 12:36 Твикс оказался на улице. В 20:23 человек, который вез кота, обнаружил его отсутствие.

Замерзшее домашнее животное нашли лишь 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд. Проводницу отстранили от работы.