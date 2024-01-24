Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что запад может передать Киеву?

Минобороны Украины ожидает в 2024 году от Запада оружие, которого «еще нет»

Украина в 2024 году получит от западных партнеров оружие, которого еще нет, заявил начальник управления прессы и информации Минобороны страны Илларион Павлюк.

В рамках очередной встречи в формате «Рамштайн» отдельно обсуждались вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. Как заявил Павлюк, «есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно». Также стороны обсудили адаптацию зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам, имеющимся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), и наращивание возможностей для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем.

Наконец, Павлюк анонсировал поставки принципиально «нового оружия, которое поможет поражать логистические узлы». Каких-либо подробностей он не привел. В заседании группы приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов.

Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем тем, кто поднимает настроения о потере поддержки Украиной Илларион Павлюк начальник управления прессы и информации Минобороны Украины

Украина призвала союзников нарастить объемы военной помощи

Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, для республики крайне важна постоянная поддержка партнеров. Важным фактором он назвал количество оружия. Достаточное число техники, боеприпасов и запасных частей имеет решающее значение для удержания линии фронта, указал глава украинского Минобороны. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, просил лидеров стран Евросоюза поставлять больше современного и дальнобойного оружия. Следующие полгода он счел «во многом решающими».

Ранее в январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился, что Киев ждет новой помощи от США «в любой день». «Мы получили заверения, что помощь в пути», — сказал он.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой миру

Американский лидер Джо Байден по итогам встречи с Конгрессом заявил, что отсутствие согласия по вопросу выделения очередного пакета помощи Украине ставит под угрозу национальную безопасность США и может нанести вред НАТО и всему миру. В связи с этим глава государства призвал как можно быстрее выделить средства на поддержку Киева, послав таким образом сигнал союзникам, указали в Белом доме.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Конгресс США, несмотря на разногласия, сможет одобрить новый пакет помощи Украине. Столтенберг считает, что это необходимо сделать как можно скорее.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, поскольку у Вашингтона больше нет бюджетных средств на эту программу. Кирби заявил, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.