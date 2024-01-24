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17:18, 24 января 2024Экономика

В арабской стране откроется первый магазин с алкоголем

Reuters: в Саудовской Аравии откроется первый алкогольный магазин

Фото: Thomas Thompson / Unsplash

В Саудовской Аравии откроется первый алкогольный магазин. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Reuters.

По словам собеседника агентства, торговая точка со спиртными напитками в ближайшие недели появится в столице королевства Эр-Рияде.

Новый магазин будет расположен в дипломатическом квартале арабской страны. Там будут обслуживать сотрудников посольств и консульств, при этом доступ в него будет разрешен только немусульманам. Для приобретения алкоголя клиентам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении, получить код разрешения от Министерства иностранных дел и не превышать ежемесячную квоту на покупки.

Пока нет информации, смогут ли совершать там покупки другие экспаты-немусульмане. В Саудовской Аравии проживает около миллиона граждан других стран, но большинство из них — рабочие-мусульмане из Азии и Египта, отмечает Reuters.

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В королевстве действуют строгие законы против употребления алкоголя, нарушители которых могут наказываться ударами плетью, штрафами или тюремным заключением, а гражданам других государств грозит депортация. Приобрести алкоголь ранее можно было только через дипломатическую почту или на черном рынке.

Открытие в Саудовской Аравии официального магазина со спиртным станет еще одним шагом по открытию этой ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса. В стране также реализуется амбициозный план Vision 2030, который утвердил наследник саудовского престола Мухаммед Бен Салман аль Сауд. Принц намерен построить в стране постнефтяную экономику и развивать частный сектор.

Ранее стало известно, что в России захотели разрешить продажу алкогольных напитков на стационарных рынках. Минпромторг предложил легализовать реализацию подобной продукции на оптовых и розничных торговых площадках как в бутылках, так и в розлив в общепите — при условии получения продавцом или заведением необходимых лицензий.

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