В ЕС заявили о возможном увеличении пророссийских депутатов в Европарламенте

Euractiv: число пророссийских депутатов в ЕП может вырасти по итогам выборов

Число пророссийски настроенных депутатов в Европейском парламенте (ЕП) может вырасти по итогам выборов этого года. Об этом сообщает европейский портал Euractiv со ссылкой полученный изданием на доклад Европейского совета по международным отношениям.

Предполагается, что рост числа поддерживающих Россию депутатов в Европарламенте будет связан с успехом правоконсервативных партий. По мнению авторов, их позиция будет затрагивать в том числе украинский конфликт. Однако «распределение голосов по большинству вопросов останется неизменным», несмотря на их успех.

Ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер обвинил Германию в медлительности и нерешительности в поддержке Украины.