Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 24 января 2024Мир

В ЕС заявили о возможном увеличении пророссийских депутатов в Европарламенте

Euractiv: число пророссийских депутатов в ЕП может вырасти по итогам выборов

Фото: Yves Herman / Reuters

Число пророссийски настроенных депутатов в Европейском парламенте (ЕП) может вырасти по итогам выборов этого года. Об этом сообщает европейский портал Euractiv со ссылкой полученный изданием на доклад Европейского совета по международным отношениям.

Предполагается, что рост числа поддерживающих Россию депутатов в Европарламенте будет связан с успехом правоконсервативных партий. По мнению авторов, их позиция будет затрагивать в том числе украинский конфликт. Однако «распределение голосов по большинству вопросов останется неизменным», несмотря на их успех.

Ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер обвинил Германию в медлительности и нерешительности в поддержке Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      В Латвии назвали срок строительства балтийской линии обороны

      Путин поделился с президентом Чада тревогой по поводу ситуации в стране

      Премьер Италии посетит Киев

      Крупнейший автопроизводитель задумался о продаже всех автосалонов в Германии

      Россиянкам без талии назвали подходящую одежду

      В ЕС заявили о возможном увеличении пророссийских депутатов в Европарламенте

      Литва ограничила поездки госслужащих в Россию, Белоруссию и Китай

      Россиянин расправился с товарищем металлической трубой и попал под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше