В Эстонии указали на неоправдавшиеся прогнозы НАТО об истощении России

Командующий ВС Эстонии Херем: прогнозы НАТО об истощении России не оправдались

Прогнозы НАТО об истощении армии России не оправдались, альянс недооценил мощности военной машины, созданной президентом РФ Владимиром Путиным. На это указал командующий Силами обороны и Вооруженными силами Эстонии Мартин Херем в беседе с Bloomberg.

По словам военачальника, свежие данные о способности России производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год (что в разы превышает европейский потенциал) и о возможности в будущем пополнить ряды армии сотнями тысяч военнослужащих вызвали волну предупреждений в странах Запада о подготовке к долгосрочному конфликту.

«Многие люди думали, что они не могут пойти дальше этого — сегодня факты говорят нам об обратном. Они могут производить еще больше — во много раз больше — боеприпасов», — рассказал Херем.

Издание сообщает, что, согласно данным эстонской разведки, военные мощности России за следующие три-пять лет достигнут такого развития, что смогут вступить в прямой конфликт с НАТО. Однако нынешний расклад сил уже вызывает обеспокоенность у лидеров стран альянса по поводу боевой готовности Москвы.

Ранее глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро озвучил мнение, что Владимиру Путину удастся победить в украинском конфликте в этом году, так как он смог в разы укрепить армию страны. По его словам, Россия с точки зрения военной мощи находится на подъеме и разрыв между российскими и украинскими силами с каждым днем только увеличивается.