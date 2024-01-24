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23:57, 24 января 2024Мир

В Эстонии указали на неоправдавшиеся прогнозы НАТО об истощении России

Командующий ВС Эстонии Херем: прогнозы НАТО об истощении России не оправдались
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Прогнозы НАТО об истощении армии России не оправдались, альянс недооценил мощности военной машины, созданной президентом РФ Владимиром Путиным. На это указал командующий Силами обороны и Вооруженными силами Эстонии Мартин Херем в беседе с Bloomberg.

По словам военачальника, свежие данные о способности России производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год (что в разы превышает европейский потенциал) и о возможности в будущем пополнить ряды армии сотнями тысяч военнослужащих вызвали волну предупреждений в странах Запада о подготовке к долгосрочному конфликту.

«Многие люди думали, что они не могут пойти дальше этого — сегодня факты говорят нам об обратном. Они могут производить еще больше — во много раз больше — боеприпасов», — рассказал Херем.

Издание сообщает, что, согласно данным эстонской разведки, военные мощности России за следующие три-пять лет достигнут такого развития, что смогут вступить в прямой конфликт с НАТО. Однако нынешний расклад сил уже вызывает обеспокоенность у лидеров стран альянса по поводу боевой готовности Москвы.

Ранее глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро озвучил мнение, что Владимиру Путину удастся победить в украинском конфликте в этом году, так как он смог в разы укрепить армию страны. По его словам, Россия с точки зрения военной мощи находится на подъеме и разрыв между российскими и украинскими силами с каждым днем только увеличивается.

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      Александра Синицына
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