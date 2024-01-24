В Москве соискатель изнасиловал мигранта-повара

В Москве соискатель изнасиловал повара из Таджикистана

В Москве соискатель изнасиловал повара из Таджикистана. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, мужчина в Telegram выложил пост с вакансией повара в кафе, где он работает. 23 января на собеседование пришел гражданин. Они встретились на Братиславской улице, но кандидат завел мигранта в подъезд, угрожал ножом, а потом надругался над ним и похитил телефон. Кроме того, нападавший ранил повара ножом. Тому уже оказала медицинская помощь.

Теперь полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Ростовской области супружеская пара взяла в сексуальное рабство знакомую. 17 января супруги пригласили подругу в гости якобы на семейное торжество в дом в СНТ «Мичуринец-3». Однако вместо застолья женщину заперли в подвале.