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12:19, 24 января 2024Силовые структуры

В Москве соискатель изнасиловал мигранта-повара

В Москве соискатель изнасиловал повара из Таджикистана

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве соискатель изнасиловал повара из Таджикистана. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, мужчина в Telegram выложил пост с вакансией повара в кафе, где он работает. 23 января на собеседование пришел гражданин. Они встретились на Братиславской улице, но кандидат завел мигранта в подъезд, угрожал ножом, а потом надругался над ним и похитил телефон. Кроме того, нападавший ранил повара ножом. Тому уже оказала медицинская помощь.

Теперь полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Ростовской области супружеская пара взяла в сексуальное рабство знакомую. 17 января супруги пригласили подругу в гости якобы на семейное торжество в дом в СНТ «Мичуринец-3». Однако вместо застолья женщину заперли в подвале.

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      Екатерина Кашурникова
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