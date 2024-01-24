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10:12, 24 января 2024Мир

В парламенте Словакии указали на ведущую к нищете помощь Украине

Вице-спикер парламента Словакии Блаха: помощь Украине ведет только к нищете
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Любош Блаха

Любош Блаха. Фото: Christoph Thanei / dpa / Globallookpress.com

Словакам надоел тот факт, что страна оказывает огромную помощь Украине, которая ведет только к нищете. На это в своем Telegram-канале указал вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

«Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет», — написал политик.

Он также отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прав, говоря о фиаско контрнаступления Вооруженных сил Украины. Блаха также назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, а финансовую помощь Евросоюза — выливанием миллиардов в черную дыру.

Ранее вице-спикер парламента Словакии заявил, что будет бороться с русофобией и экстремистскими идеями против России у себя в стране.

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      Семен Александров
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