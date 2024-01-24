В Пентагоне отказались комментировать крушение Ил-76

Представитель Пентагона отказался комментировать крушение Ил-76 под Белгородом

Представитель Пентагона отказался комментировать крушение Ил-76 в Белгородской области. Его цитирует РИА Новости.

«К сожалению, мне нечего предложить по этому поводу», — сказал он, добавив, что с просьбой прокомментировать инцидент необходимо обратиться в Минобороны Украины.

На вопрос о том, был ли Вашингтон осведомлен о готовящемся между российской и украинской сторонами обмене военнопленными, представитель американского оборонного ведомства заявил, что у него «нет доступа к такого рода информации».

Как указали ранее в Минобороны России, на борту Ил-76 находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никто из находившихся на борту упавшего судна не выжил.