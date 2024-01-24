В России девятиклассник готовил расправу в школе и рисовал кровью макет оружия

В Тюмени девятиклассник готовил расправу в школе и рисовал кровью макет оружия

В Тюмени девятиклассник готовил расправу в школе и рисовал кровью в дневнике макет оружия. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, российский подросток хранил у себя дома запрещенные материалы. В свой замысел он также пытался вовлечь одноклассника: во время урока он передал приятелю записку, где интересовался, не хочет ли тот устроить теракт в школе. Одноклассник отказался и рассказал о переписке классной руководительнице.

Учительница обратилась к сотрудникам полиции. Оперативники обнаружили в телефоне подростка заметки о терактах в учебных заведениях. Детали будущего преступления несовершеннолетний также обсуждал с девочкой из параллельного класса.

Воспитанием девятиклассника занимался только отец-спортсмен. По информации издания, он постоянно был в разъездах на соревнованиях. В отношении школьника возбудили два уголовных дела. Сейчас его поместили в психиатрический диспансер.

Ранее сообщалось, что школьник из Санкт-Петербурга пригласил друзей на дачу и ударил одного из них ножом.