В Швейцарии указали на бессмысленность переговоров по Украине без России

Политик Шевалье назвал абсурдной идею переговоров по Украине без участия России

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине невозможны без России, заявил вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье в разговоре с «Известиями».

Он подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимо участие обеих сторон. Исключение России из переговорного процесса, по мнению политика, является абсурдной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако не о сохранении нынешней власти. По его словам, Россия открыта для обсуждения с Украиной «преодоления наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом».