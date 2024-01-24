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08:54, 24 января 2024Бывший СССР

ВСУ продолжили укреплять оборону на краснолиманском направлении

Подполковник Марочко: ВСУ укрепляют оборону на краснолиманском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили укреплять оборону и возводить новые фортификации на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование продолжает перебрасывать военнослужащих 111-й бригады территориальной обороны в район Серебряного лесничества для ведения инженерных работ.

Как рассказал Марочко, работы ведутся как в ночное, так и в дневное время. Несмотря на сложные метеоусловия, военные продолжают укрепление разветвленной сети оборонительных позиций.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают проблемы с подвозом боеприпасов, эвакуацией раненых и восполнением потерь на купянском направлении из-за активных ударов российских войск по Харьковской области. Из-за этого украинским военным также пришлось оставить ряд позиций.

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      Александр Курбатов
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