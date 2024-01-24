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06:30, 24 января 2024Наука и техника

Пользователи пожаловались на невозможность обновиться до Windows 11

Windows Latest: пользователи Windows 11 рассказали о проблеме с обновлениями

Фото: Unsplash

Пользователи Windows 11 не смогли установить последнюю версию обновления системы. Об этом сообщает издание Windows Latest.

На жалобы владельцев ПК обратили внимание журналисты медиа. По их словам, многие не смогли установить последнюю версию и обновиться до версии Windows 11 KB5034123, апдейт вышел в январе. Как рассказали потребители, обновление либо не устанавливается, либо прекращает загрузку файлов во время процесса.

«Обновление отказывается устанавливаться, независимо от того, какие шаги по устранению неполадок выполняются», — рассказал один из посетителей Reddit. Другой автор отметил, что обновление достигает показателя 25 процентов и прерывает установку.

В Microsoft не отреагировали на жалобы. Журналисты Windows Latest отметили, что ошибку можно решить после установки утилиты Media Creation Tool с сайта корпорации. Затем необходимо создать ISO-образ обновления, запустить файл setup.exe и выбрать пункт «Обновить этот компьютер сейчас». В ходе установки ПК несколько раз перезагрузится.

Ранее инсайдеры рассказали, что корпорация Microsoft отложит выпуск Windows 12 до 2025 года. Это связано с тем, что во второй половине года компания представит крупное обновление для Windows 11, а выход ОС нового поколения перенесут.

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      Андрей Ставицкий
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