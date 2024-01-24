Жена Канье Уэста поставила на заставку телефона фото одной части его тела
Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори поставила на заставку телефона фото одной части его тела. Об этом пишет Page Six.
Папарацци запечатлели Цензори во время прогулки с супругом в Лос-Анджелесе. Девушка несколько раз взглянула на свой телефон и случайно продемонстрировала уличным фотографам его экран.
Речь идет о снимке, который опубликовал музыкант на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на прошлой неделе. На размещенном кадре были изображены зубы Уэста, на которых присутствовали титановые протезы стоимостью 850 тысяч долларов (75 миллионов рублей).
Ранее пользователи сети сравнили Бьянку Цензори с бывшей женой Канье Уэста, телезвездой Ким Кардашьян. Музыкант поделился с подписчиками новым видео, на котором он запечатлел дизайнера за рулем автомобиля. На размещенных кадрах она была одета в черный латексный наряд с балаклавой.