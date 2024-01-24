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12:43, 24 января 2024Ценности

Жена Канье Уэста поставила на заставку телефона фото одной части его тела

Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори поставила на заставку телефона фото одной части его тела. Об этом пишет Page Six.

Папарацци запечатлели Цензори во время прогулки с супругом в Лос-Анджелесе. Девушка несколько раз взглянула на свой телефон и случайно продемонстрировала уличным фотографам его экран.

Речь идет о снимке, который опубликовал музыкант на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на прошлой неделе. На размещенном кадре были изображены зубы Уэста, на которых присутствовали титановые протезы стоимостью 850 тысяч долларов (75 миллионов рублей).

Ранее пользователи сети сравнили Бьянку Цензори с бывшей женой Канье Уэста, телезвездой Ким Кардашьян. Музыкант поделился с подписчиками новым видео, на котором он запечатлел дизайнера за рулем автомобиля. На размещенных кадрах она была одета в черный латексный наряд с балаклавой.

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      Карина Черных
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