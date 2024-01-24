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12:32, 24 января 2024Бывший СССР

Женщины попытались вытолкнуть из маршрутки сотрудника военкомата в Одессе

«Думская»: в Одессе женщины не пускали сотрудника военкомата в маршрутку

Кадр: Telegram-канал «Думская. Новости. Война в Украине»

В Одессе женщины противостояли сотруднику военкомата, пытаясь вытолкать его из маршрутки. Об этом сообщило украинское издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«Одесская маршрутка этим утром. Пассажиры пытались не пустить внутрь сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования)», — говорится в публикации.

На опубликованном видео можно заметить, как мужчина в форме хочет зайти в маршрутку. Однако женщины решили преградить ему вход. Одна из пассажирок призвала его отправиться в зону боевых действий.

23 января в Одессе насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте. Военные попытались силой вывести украинца на улицу. В ответ на эти действия мужчина попросил других пассажиров вызвать полицию.

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      Кристина Есикова
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