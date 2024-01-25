53-летний россиянин на Audi сбил на переходе двух старшеклассниц

В Калининграде водитель Audi на полном ходу сбил двух старшеклассниц на переходе

В Калининграде водитель Audi на полном ходу сбил двух старшеклассниц на пешеходном переходе на Ленинском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным издания, россиянин влетел в девочек, которые двигались по регулируемому переходу в ночное время.

После инцидента несовершеннолетних доставили в больницу. Одна из школьниц впала в кому, другая оказалась в реанимации.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Представители городской прокуратуры также заинтересовались обстоятельствами аварии.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области пьяный мужчина жестко сбил школьника-мотоциклиста, вместо помощи спрятал его в салоне автомобиля и несколько часов возил по селу, пытаясь скрыть ДТП.

15-летний учащийся получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс, ушиб височной области и многочисленные ссадины.