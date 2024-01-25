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11:17, 25 января 2024Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес пришла на модный показ в платье с глубоким декольте

Фото: PanoramiC / Legion-Media

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пришла на показ бренда Elie Saab, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит Page Six.

54-летняя знаменитость выбрала для мероприятия зеленое платье с глубоким декольте и поясом на талии. Кроме того, она надела бархатные бежевые туфли и длинную накидку, украшенную множеством объемных аппликаций в виде зелено-фиолетовых цветов. При этом на размещенных кадрах можно заметить, что Лопес решила отказаться от бюстгальтера.

Также визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в локоны и дополнили образ зеленой лентой.

Ранее певица Дженнифер Лопес появилась на модном показе Schiaparelli в Париже и смутила фанатов. Звезда посетила мероприятие в объемном белом жакете, оформленном множеством декоративных элементов в виде цветочных лепестков. Также она надела черные колготки, туфли и белую водолазку. Лопес взяла с собой небольшую черную сумку и дополнила свой образ серьгами и золотыми очками с металлическими «бровями».

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      Мария Винар
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