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01:01, 25 января 2024Ценности

70-летняя актриса снялась в купальнике на пляже

Кадр: @rubywax

Американо-британская актриса, комик и телеведущая Руби Вакс снялась в откровенном наряде во время отдыха в Кейптауне, ЮАР. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя знаменитость запечатлела себя на пляже в слитном черном купальнике, фасон которого отличался лифом с запахом. При этом она надела на шею цепочки с кулонами в виде пацифистского знака и гендерного символа женщины. «Если есть что показать, не следует это скрывать», — подписала звезда кадры.

Подписчики оценили внешность Вакс в комментариях. «Отлично смотришься в купальнике», «Ты удивительная», «Выглядишь замечательно», «Прекрасная фигура», — восхитились пользователи сети.

Ранее в январе американская супермодель Мари Хелвин снялась в откровенном нижнем белье для рекламы английского бренда Bluebella. 71-летняя манекенщица позировала перед камерой в нескольких комплектах из коллекции, выпущенной ко Дню святого Валентина.

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      Алина Гостева
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