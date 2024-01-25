Зафиксирована вспышка аккреции у молодой переменной звезды

arXiv: обнаружена вспышка аккреции у молодой переменной звезды V1741 Sgr

Астрономы обнаружили вспышку аккреции, которая произошла у молодой переменной звезды V1741 Sgr. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

V1741 Sgr (также обозначаемая как SPICY 71482 и Gaia22dtk) представляет собой классическую переменную звезду Т Тельца и расположена в окрестностях молодого звездного скопления NGC 6530 (Туманность Лагуна). Впервые природа источника как переменной была установлена в 1957 году, а после нескольких лет стабильности в середине 2022 года была впервые зафиксирована вспышка, которая наблюдалась спутником ЕКА Gaia.

Результаты исследования позволили предположить, что V1741 Sgr может быть молодым звездным объектом (YSO), который характеризуется эпизодическими процессами аккреции. Вспышки аккреции у YSO делят на две группы: EX Lup (также известные как EXors) и вспышки FU Ori (или FUors). EXor имеют амплитуду в несколько величин и длятся от нескольких месяцев до одного или двух лет; FUors более экстремальны и редки, могут достигать 5-6 баллов по амплитуде и длятся от десятилетий до даже столетий.

Исследование показало, что вспышка V1741 Sgr представляла собой событие типа EX Lup умеренной амплитуды — около 3,0 звездной величины в оптическом и 1-2 магнитных величин в инфракрасном диапазоне. Спектр вспышки демонстрирует сильную атомную и молекулярную эмиссию, а также демонстрирует увеличение яркости во всем наблюдаемом диапазоне. Наиболее заметным изменением стало появление и последующее линии поглощения оксида титана. Это может быть связано с охлаждением околозвездного газа.

Кроме того, выяснилось, что V1741 Sgr является звездой спектрального класса К2, имеет возраст менее трех миллионов лет и находится на расстоянии примерно 4100 световых лет.