Александр Емельяненко подписал контракт с российским промоушеном

Боец MMA Александр Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Менеджер спортсмена Никита Бурчак в комментарии «Матч ТВ» заявил, что соглашение рассчитано на три поединка, что является самым крупным контрактом в карьере бойца. «Я воин, которому через многое пришлось пройти. Я выиграю бой, главный бой, в котором главный соперник — я сам», — прокомментировал договоренность Емельяненко.

14 декабря 2023 года Бурчак заявил об окончании реабилитации спортсмена. По его словам, Емельяненко продолжает находиться в центре «Иман» в Ингушетии, где он лечился от алкоголизма, и там проходит подготовку.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.