Высаженного из электрички без хозяина той-терьера нашли

Baza: в Подмосковье нашли потерявшегося той-терьера, которого высадили из поезда

В Подмосковье нашли той-терьера по кличке Арчи, потерявшегося после того, как его хозяина высадили из электрички из-за конфликта с другим пассажиром. Питомца в скором времени вернут хозяину, сообщает Telegram-канал Baza.

«Толстенького той-терьера Арчи наконец-то нашли. Пес избежал участи мученика Твикса и скоро его передадут хозяину», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 16 января. Отмечается, что хозяин Арчи поругался с другим пассажиром, мужчину высадили из вагона, а собака осталась внутри и поехала дальше. Позже охранники заметили животное в поезде и выпустили его на станции в городе Чехов.

Ранее сообщалось, что пса Арчи не высаживали из электрички в Подмосковье, а он сам сбежал из вагона.