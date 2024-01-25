Брат Илона Маска рассказал о голосе Бога после перелома шеи

Брат Илона Маска рассказал о духовном перерождении после перелома шеи

Брат миллиардера Илона Маска рассказал, как изменились его взгляды на жизнь после серьезной травмы, полученной 14 лет назад. Свои ощущения он описал в интервью журналисту Дейву Аспри.

В 2010 году Кимбал Маск, которому тогда было 37 лет, упал во время катания на горных лыжах и сломал шею, после чего его парализовало. Три дня он не мог двигаться и не знал, смогут ли врачи помочь ему после такого перелома. «Я не религиозен и не принадлежу ни к одной религии, но я почувствовал голос Бога. Я ощутил глубокий резонанс внутри себя», — рассказал он.

Хирургам удалось полностью восстановить подвижность его конечностей, однако те дни стали для него поворотной точкой и привели к духовному перерождению. До травмы Кимбал занимался инвестициями и проектами в сфере компьютерных технологий. В тот период его интересовал только результат. Операция заставила Кимбала пересмотреть подход к бизнесу, сделав его более этичным и человечным.

После операции Кимбал Маск сосредоточился на развитии собственного ресторана, пытаясь сделать его не столько прибыльным, сколько экологичным.

Ранее сообщалось, что Кимбал Маск продал свою часть акций компании Tesla, основанной его братом Илоном Маском, на сумму 25,6 миллиона долларов. После сделки у него осталось 599 740 акций общей стоимостью около 483 миллиона долларов.