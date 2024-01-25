Четверо мужчин с пистолетом и фаллоимитатором напали на москвича

В Москве четверо мужчин с пистолетом и фаллоимитатором напали на гражданина

В Москве четверо мужчин напали на гражданина с перцовым баллончиком, пистолетом и фаллоимитатором. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 24 января на улице Дыбенко. Месяц назад потерпевший поссорился с нападавшими на дороге. Они стояли на светофоре и пропустили зеленый сигнал, тогда мужчина посигналил им. Водителя и его товарищей это разозлило, но физических разборок не было.

Теперь они решили отомстить обидчику. Избитый москвич обратился в полицию.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение по уголовному делу о хулиганстве группе молодых людей, которые избили подростков около одного из торговых центров Москвы.