Названы три вида целей Российской армии на купянском направлении

Военный эксперт Живов: ВС РФ бьют по трем видам целей на купянском направлении

Политолог, военный эксперт Алексей Живов рассказал, что Вооруженных силы (ВС) России атакуют три вида целей в районе купянского направления. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал главные мишени российских военных в этом регионе и рассказал о перспективах Российской армии под Купянском.

«Сейчас на купянском направлении есть огромное количество высокоточных ударов. Как я понимаю, бьют по трем типам целей. Во-первых, это (...) элитные подразделения, которые выполняют диверсионно-разведывательные операции. Во-вторых, это склады с боеприпасами. В-третьих, это техника», — сказал Живов.

Удары по этим трем категориям целей сужают возможности ВСУ на передовой, мы же бьем по «дорогим» целям, которые обеспечивают хребет боеспособности ВСУ. Разрушая этот хребет, мы нарушаем работоспособность противника, и рано или поздно это должно вылиться в конкретные результаты, а именно в продвижение наших войск на этом направлении Алексей Живов политолог, военный эксперт

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что на купянском направлении ВСУ столкнулись с проблемами из-за большого количества российских ударов по объектам в Харьковской области. Военный эксперт рассказал, что за последние несколько дней российские войска нанесли больше ударов по украинским объектам в Харьковской области, чем за всю прошлую неделю.

Пораженные объекты находились в Харькове, Чугуеве, Балаклее, Изюме, Купянске, а также в районе населенных пунктов Казачья Лопань, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Пещаное, Берестовое, уточнил Марочко. У ВСУ появились трудности с подвозом боеприпасов, эвакуацией раненых и восполнением потерь, из-за чего они были вынуждены оставить ряд своих позиций, добавил эксперт.