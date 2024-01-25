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11:07, 25 января 2024Наука и техника

Раскрыта опасность COVID для младенцев

Nature Communications: COVID у беременных повышает риск респираторного дистресса

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли опасность заражения женщин коронавирусом SARS-CoV-2 во время беременности. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Communications, в этом случае у новорожденных повышается риск респираторного дистресса.

Было показано, что внутриутробное воздействие, оказываемое возбудителем COVID, может вызывать у младенцев «воспалительный каскад», увеличивая риск нарушения дыхания, которое чаще всего поражает недоношенных детей. При этом сами дети могут не быть инфицированы коронавирусом. Риск значительно ниже, если матери ранее были вакцинированы.

Исследователи использовали метод протеомики, чтобы изучить, как развивается респираторный дистресс. Оказалось, что в дыхательных путях детей нарушаются функции клеток с подвижными ресничками, которые помогают выводить слизь. Кроме того, у младенцев было повышение уровня иммуноглобулина Е (IgE).

Респираторный дистресс-синдром развивается, когда из-за заполнения части воздушного пространства жидкостью вместо воздуха легкие не способны выполнять свои функции по обмену газов, вследствие чего пациенту становится трудно дышать, а организм страдает от недостатка кислорода.

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      Александр Еникеев
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