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13:01, 25 января 2024Среда обитания

Дороговизну аренды крошечных квартир в Москве объяснили

Риелторы: аренда крошечных квартир прибавила в цене из-за спроса на них

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Крошечные квартиры-студии в столице сдаются по все более ощутимо высоким ценам. Стоимость аренды таких объектов недвижимости, а также ее дороговизну объяснили риелторы, опрошенные «Москвой Онлайн».

По словам экспертов, в последнее время спрос на небольшие квартиры возрос, что привело к увеличению их стоимости. Интерес к такому жилью в том числе связан с тем, что граждане не могут позволить себе квартиру побольше, так как другие типы съемного жилья также значительно прибавили в цене, а также откладывают на покупку собственной недвижимости.

Риелтор Олег Бендриков отметил, что арендодатели заметили эту тенденцию, и решили поднять арендную ставку. «Варианты, которые сдавались за 40 тысяч, стали сдаваться за 62 тысячи. В Москве цены очень сильно выросли, иногда даже на 50 процентов поднялись», — рассказал он. Эксперт рынка недвижимости Евгений Яшенков пояснил, что удешевление, а затем подорожание крошечных квартир связано с отъездом молодых людей до 35 лет, которые в основном снимали малометражные лоты, из России и их последующим возвращением — именно они и являются типичными арендаторами таких объектов.

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В данный момент в Москве на длительный срок сдаются минимум 243 студии площадью до 35 квадратных метров. Специалисты признают, что стоимость аренды достаточно высокая даже для тех вариантов, которые удалены от центра. Так, лот площадью 23 «квадрата» возле Битцевского леса и МКАД собираются сдавать за 45 тысяч рублей в месяц. Студия в «Москва-Сити» площадью 16 квадратных метров обойдется в 80 тысяч рублей, а площадью 34 «квадрата» у метро «Китай-город» недалеко от Кремля — в 200 тысяч рублей.

Бендриков также сообщил, что в Москве распространилась тенденция с разделением «нормальной» квартиры на несколько студий, которая ранее была более характерная для Петербурга. Собственники проводят в каждую из них санузел, однако перепланировку узаконивают не всегда. Яшенков добавил, что разделение зачастую проводят в новых жилых комплексах с апартаментами, где требования не так суровы.

Ранее аренде «однушек» в Москве предсказали резкое подорожание.

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      Полина Кислицына
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