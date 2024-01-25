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17:57, 25 января 2024Наука и техника

Раскрыта причина катастрофической засухи в Амазонии

World Weather Attribution: причиной засухи в Амазонии стало изменение климата

Фото: Edmar Barros / AP

Климатологи научной инициативы World Weather Attribution раскрыли, что основной причиной катастрофической засухи в Амазонии в 2023 году, которая привела к рекордному падению уровня рек в регионе, стало глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Об этом рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

И изменение климата, и Эль-Ниньо примерно в равной степени способствовали сокращению количества осадков. Но, согласно данным World Weather Attribution, более высокие глобальные температуры стали основной причиной засухи. Уменьшение количества осадков сочеталось с более жаркими условиями, которые приводили к испарению влаги из растений и почвы.

По словам ученых, если климат продолжит изменяться, сочетание небольшого количества осадков и высоких температур станет еще более частым явлением. Засуха произошла в год, который считается самым жарким за всю историю наблюдений. При этом глобальные температуры близки к превышению отметки 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений, чего многие страны надеялись избежать.

В то же время подобные явления подчеркивают важность сохранения лесных ресурсов, поскольку деревья являются важными поглотителями углерода на суше. Если масштабные вырубки продолжатся, это может привести к еще большему выбросу углекислого газа, что усложнит борьбу с изменением климата.

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      Александр Еникеев
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