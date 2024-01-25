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12:26, 25 января 2024Наука и техника

Раскрыта польза образования

The Lancet Public Health: образование предотвращает сокращение срока жизни

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Ученые Норвежского института науки и технологий раскрыли пользу образования, которое предотвращает сокращение срока жизни независимо от возраста, пола, местоположения, социального и демографического положения. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

Ранее было показано, что те, кто достиг более высокого уровня образования, живут дольше, чем другие, но до сих пор они не знали, в какой степени. Ученые обнаружили, что риск преждевременного фатального исхода вне зависимости от причины снижается на два процента с каждым дополнительным годом обучения.

У тех, кто закончил шесть классов начальной школы, риск был ниже в среднем на 13 процентов. После окончания средней школы риск снизился почти на 25 процентов, а 18 лет обучения снизили риск на 34 процента. Если сравнивать с влиянием нездоровых привычек, то отказ от школьного образования почти так же вреден, как выпивать пять и более алкогольных напитков в день или выкуривать десять сигарет в день в течение 10 лет.

Хотя польза от образования наиболее велика для молодых людей, люди старше 50 и даже 70 лет по-прежнему получают пользу от защитного воздействия образования. При этом не обнаружено существенной разницы в эффектах образования между странами, достигшими разных стадий экономического развития.

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      Александр Еникеев
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