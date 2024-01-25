Экс-главе управления собственности российского города дали десять лет за взятки

Экс-глава управления собственности Владивостока получил 10 лет колонии за взятки

Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима бывшего начальника управления муниципальной собственности Владивостока Дмитрия Пикулу по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Экс-чиновника признали виновным по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом и через посредника взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе с вымогательством») и по части 3 статьи 30 по части 6 статьи 290 («Покушение на получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Судья назначил ему штраф в размере 20 миллионов рублей и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на семь лет.

По данным суда, с марта по декабрь 2020 года осужденный в составе группы лиц получил взятку в размере пяти миллионов рублей за беспрепятственное предоставление земельного участка в собственность коммерческой организации за льготную выкупную стоимость. Кроме того, с июня 2020 по январь 2021 года он получил через посредника в качестве взятки за предоставление двух участков три миллиона рублей, которые вымогал путем создания взяткодателю искусственных препятствий. С июня по декабрь 2020-го экс-глава управления собственности в составе группы лиц по предварительном сговору также получил через посредника три миллиона рублей взятки за предоставление земельного участка от лица, имеющего право на его получение в льготном порядке. В период с ноября 2020 по январь 2021 года он также дал согласие на получение взятки в размере двух миллионов рублей за предоставление участка, однако не успел получить деньги и был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее суд в Красноярском крае продлил срок содержания под стражей заместителю начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД по региону, обвиняемому в получении взяток на 1,8 миллиона рублей.