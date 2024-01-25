Экс-премьер Шотландии называла Джонсона клоуном из-за политики по COVID-19

Экс-премьер Шотландии Стерджен называла экс-премьера Британии Джонсона клоуном

Бывший премьер-министр Шотландии Никола Стерджен называла экс-премьера Британии Бориса Джонсона клоуном из-за его политики в отношении пандемии COVID-19. Об этом пишет Politico.

«Его полная некомпетентность во всех смыслах теперь оскорбляет меня от имени политиков во всем мире. Он чертов клоун», — писала политик своему руководителю аппарата Лиз Ллойд.

Таким образом политик отреагировала на обращение Джонсона к нации 31 октября 2020 года. Издание также напоминает, что политик Стерджен была лидером Шотландской национальной партии, выступающей за отделение от Великобритании. Из-за идеологических разногласий она часто оппонировала Джонсону в принимаемых им решениях.

Ранее Джонсон выступил за возвращение Дональда Трампа как президента США. Он заявил, что Трамп является тем человеком, в котором нуждается весь мир.