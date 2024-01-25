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12:44, 25 января 2024Силовые структуры

ФСБ предостерегла россиянина от госизмены

ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от содействия спецслужбам Украины

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение местному жителю, который планировал сотрудничать с украинскими спецслужбами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, мужчина установил контакт с кадровым сотрудником специальных служб Украины в мессенджере для оказания ему содействия. Это создало условия для совершения преступления по статье о госизмене.

Передать информацию или совершить преступление мужчина не успел.

Ранее сообщалось, что ФСБ предъявила обвинения в госизмене пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову.

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