ФСБ предостерегла россиянина от госизмены

ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от содействия спецслужбам Украины

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение местному жителю, который планировал сотрудничать с украинскими спецслужбами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, мужчина установил контакт с кадровым сотрудником специальных служб Украины в мессенджере для оказания ему содействия. Это создало условия для совершения преступления по статье о госизмене.

Передать информацию или совершить преступление мужчина не успел.

Ранее сообщалось, что ФСБ предъявила обвинения в госизмене пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову.