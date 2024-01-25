Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:08, 25 января 2024Из жизни

Насильника отправили в тюрьму на восемь лет благодаря плюшевому медведю

В Великобритании мужчину осудили за изнасилование благодаря следу ДНК на игрушке

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Мужчину из Великобритании отправили в тюрьму на восемь лет за изнасилование знакомой. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летнего Бадыла Мустафая обвинили в изнасиловании 50-летней женщины в 2019 году. Британка попросила его починить светильник в ее лондонском доме. Мустафай, который знал пострадавшую, согласился помочь, а потом надругался над ней.

После ареста мужчина отрицал вину, однако судмедэкспертам удалось обнаружить след его ДНК на плюшевом медведе, найденном на месте происшествия. Выяснилось, что пострадавшая оттолкнула Мустафая игрушкой, когда он пытался поцеловать ее. В середине января насильника признали виновным по четырем пунктам обвинения и осудили на восемь лет заключения.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

Прокурор поблагодарил потерпевшую за то, что она сразу же обратилась в полицию, что позволило следователям оперативно собрать улики и опросить свидетелей.

Ранее сообщалось, что в США полиция поймала насильника, совершившего преступление 31 год назад. Выяснилось, что именно Ксавье Баттис, которому сейчас 62 года, напал на женщину 24 сентября 1992 года в штате Мэриленд.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

      Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в кроп-топе с глубоким декольте

      Насильника отправили в тюрьму на восемь лет благодаря плюшевому медведю

      США отказались признать разобщенность Запада в поддержке Киева

      Посол в Париже передал во французский парламент обращение Госдумы по наемникам

      Высаженного из электрички без хозяина той-терьера нашли

      Женщина погибла при атаке на хутор в Белгородской области

      Путин назвал число поданных на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи заявок

      Мать 14-летней фигуристки рассказала о падении дочери головой об лед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше