Насильника отправили в тюрьму на восемь лет благодаря плюшевому медведю

В Великобритании мужчину осудили за изнасилование благодаря следу ДНК на игрушке

Мужчину из Великобритании отправили в тюрьму на восемь лет за изнасилование знакомой. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летнего Бадыла Мустафая обвинили в изнасиловании 50-летней женщины в 2019 году. Британка попросила его починить светильник в ее лондонском доме. Мустафай, который знал пострадавшую, согласился помочь, а потом надругался над ней.

После ареста мужчина отрицал вину, однако судмедэкспертам удалось обнаружить след его ДНК на плюшевом медведе, найденном на месте происшествия. Выяснилось, что пострадавшая оттолкнула Мустафая игрушкой, когда он пытался поцеловать ее. В середине января насильника признали виновным по четырем пунктам обвинения и осудили на восемь лет заключения.

Прокурор поблагодарил потерпевшую за то, что она сразу же обратилась в полицию, что позволило следователям оперативно собрать улики и опросить свидетелей.

Ранее сообщалось, что в США полиция поймала насильника, совершившего преступление 31 год назад. Выяснилось, что именно Ксавье Баттис, которому сейчас 62 года, напал на женщину 24 сентября 1992 года в штате Мэриленд.

