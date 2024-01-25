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05:30, 25 января 2024Среда обитания

Россиянам дали советы по выбору иномарок

Автоэксперт Житнухин посоветовал выбирать из иномарок китайцев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На сегодняшний день имеет смысл рассматривать приобретение китайских автомобилей, если цель – приобрести именно иномарку. Об этом заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Совет по выбору иномарок он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Европейские, японские и корейские авто, которые сейчас поступают в Россию по параллельному импорту, могут преподнести своим владельцам неприятные «сюрпризы», предупредил автоэксперт. «Один из последних примеров — запрет на доступ к функции Bluetooth для обладателей автомобилей немецкого бренда BMW. При этом данная функция по-прежнему доступна тем, кто приобрел модели марки до наложения санкционного запрета на ввоз авто в Россию», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, китайские автомобили не перестают удивлять современным футуристическим дизайном и богатым техническим оснащением, при этом сохраняя доступные цены на свои модели, отметил он. «Также при покупке авто из КНР, импортируемого непосредственно производителем или собранного на территории России, не возникнет проблем с гарантией, комплектующими, обслуживанием и эксплуатацией», — рассказал Житнухин.

Ранее стало известно, что в декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых автомобилей рекордную сумму — 384,7 миллиарда рублей.

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      Екатерина Смирная
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