Летевший в Мурманск пассажирский самолет сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Мурманск самолет сел в Петербурге из-за неисправности

Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишут «Известия».

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером российской авиакомпании Smartavia в четверг, 25 января. Экипаж воздушного судна доложил о технической неисправности во время полета.

В результате самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета Пулково. Отмечается, что посадка прошла благополучно. Никто из находившихся на борту 183 пассажиров не пострадал.

Ранее в самолете российской авиакомпании «Азимут» объявили сигнал «тревога» в воздухе. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Уфы в Омск. Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины.