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12:53, 25 января 2024Бывший СССР

Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в преддверии выборов

Лукашенко: идет ротация кадров во всех министерствах и ведомствах

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в министерствах и ведомствах в преддверии парламентских и президентских выборов. Об этом сообщает БелТА.

«Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский», — заявил белорусский лидер при назначении нового министра здравоохранения Александра Ходжаева.

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Он отметил, что к руководству ведомствами, министерствами и отдельными предприятиями пришли новые люди. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что кадровые перестановки будут продолжаться вплоть до президентских выборов, чтобы «здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ».

Ранее в Кремле заявили, что скоро состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам Дмитрия Пескова, это должно произойти в течение недели.

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      Александр Курбатов
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