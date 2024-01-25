Российский мэр пообещал сделать жизнь горожан хуже

Новый мэр российского города Великий Гусляр Эдуард Белинский пообещал сделать жизнь горожан хуже и разрушить все, что им дорого. Такое заявление он сделал на конференции, посвященной назначению на должность, передает пресс-служба мэрии населенного пункта.

«Я хочу, чтоб вы знали: я не буду спать ночами, я не буду жалеть себя, и сделаю все от меня зависящее, чтобы сделать вашу жизнь хуже. Вы будете плакать, вспоминая, как было до меня. Я разрушу все, что было вам так дорого», — заявил Белинский, выступая перед журналистами.

Позже выяснилось, что в теле чиновника находился его заместитель по вопросам ЖКХ Тимофей Молодцов, поменявшийся с Белинским обликом при помощи инопланетных шаров, которые выпали на город в виде осадков ранее в тот же день.

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