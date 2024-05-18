Власти Украины обвинили в сносе православной часовни

Епископ УПЦ: власти Украины приказали снести часовню Десятинного монастыря

Власти Украины приказали снести Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве. В этом руководство страны в интервью РИА Новости обвинил заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (в миру — Юрий Харон).

«Я уверен, что это руководство страны дало такой указ, потому что нельзя решить такой вопрос на уровне национального музея или даже министерства культуры, когда идут боевые действия. Зачем Украине такое? И так люди там расколоты», — сказал епископ.

Он добавил, что, согласно последнему решению суда, снести храм могли только представители самой религиозной общины. По его мнению, ни мэр Киева, ни президент Украины не имели права давать на это разрешение. Сам снос Гедеон назвал варварским и беззаконным.

Владимиро-Ольгинскую часовню снесли в ночь на 17 мая. Тогда к монастырю подъехала строительная техника, а его территорию оцепили военные и полиция.