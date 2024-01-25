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08:31, 25 января 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о пугающей пикантной проблеме

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Лоуренс Каннингем рассказал о причинах появления пикантной мужской проблемы, которую многие принимают за симптом венерического заболевания. Врача цитирует Daily Star.

Каннингем отметил, что появление выделений из пениса, которые имеют неприятный запах, может показаться пугающим. Однако в большинстве случаев симптом не указывает на серьезное заболевание, а говорит лишь о плохой гигиене мужчины. Терапевт уточнил, что такого типа выделения обычно скапливаются под крайней плотью и называются смегма.

«Смегма появляется из-за естественного процесса отшелушивания кожи. В области половых органов этот процесс происходит довольно быстро, поэтому если не убирать омертвевшие клетки, они смешиваться с кожными салом и потом», — объяснил терапевт.

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Каннингем подчеркнул, что подобные выделения сами по себе не вредят здоровью. Однако они способствуют размножению бактерий, которые вызывают инфекции половых органов, зуд и раздражение, предупредил врач.

Ранее секс-коуч Кейтлин Нил рассказала о трюках, которыми пользуются порноактеры, чтобы визуально увеличить размер пениса. По ее словам, чаще всего мужчин стараются снимать под определенным углом и выбирают им миниатюрных партнерш, чтобы на их фоне они выглядели больше.

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      Алиса Дмитриева
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