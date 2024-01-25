Мужчинам перечислили самые важные для потенции витамины

Сразу несколько витаминов влияют на мужскую потенцию и фертильность, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Важные для мужского здоровья витамины она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Самыми важными для мужского здоровья, по ее словам, являются витамины D, C, A, E, B9 и B6. «Витамин D отвечает за обмен кальция и фосфора, поддерживает работу щитовидной железы, влияет на фертильность у мужчин и эректильную функцию. Витамин C обеспечивает синтез коллагена, влияет на всасывание железа и фолиевой кислоты, обладает антиоксидантным действием», — заявила терапевт, добавив, что витамин С также способствует нормальной подвижности сперматозоидов.

Витамин А поддерживает нормальную работу иммунной системы, важен для правильного цветоощущения и ночного или сумеречного зрения, а кроме того, участвует в сперматогенезе, добавила Тимощенко. А фолиевая кислота (В9) важна для кроветворения и синтеза нейромедиаторов.

Витамин Е Тимощенко назвала важным антиоксидантом, который влияет на выработку тестостерона у мужчин, оказывает влияние на липидный обмен и уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также важен для нормального состояния кожи и волос.

Витамин В6 влияет на энергетический обмен, повышает физическую активность и выносливость, важен для кроветворения, жирового обмена и работы печени Анастасия Тимощенко терапевт

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