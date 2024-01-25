На Западе предложили направить «летающих свиней» для ВСУ

Автор Telegraph Экс американские штурмовики A-10 упадут в огне на Украине

США могут поставить Украине штурмовики A-10. Об этом заявил в своей статье обозреватель Telegraph Дэвид Экс.

«Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней», — предложил он, назвав при этом поставку западных самолетов маловероятной, несмотря на запрос Киева.

В качестве одного из аргументов против отправки А-10 Экс назвал вероятность того, что «десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины».

Ранее командующий Сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в американских штурмовиках A-10 Thunderbolt и самолетах, которые способны стрелять крылатыми ракетами с большой дальности.

Дозвуковой штурмовик A-10 Thunderbolt произведен в США и числится на вооружении американской армии с 1970-х годов, он предназначен для поражения наземных целей.